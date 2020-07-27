В Кольцово задержали пьяного пассажира, пристававшего к людям

09:57 | 28.07.2020

Фото: Андрей Гоголев

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняли с самолета и привлекли к административной ответственности авиапассажира, который находясь в состоянии алкогольного опьянения приставал к другим пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.



В дежурную часть линейного отдела МВД в Кольцово вечером 24 июля поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейса Санкт-Петербург – Екатеринбург – Хабаровск требуется наряд полиции. Прибывшие транспортные полицейские обнаружили на борту 38-летнего жителя Ленинградской области, находившегося в состоянии опьянения. После приземления он начал вести себя неадекватно: приставал к пассажирам и нецензурно выражался. Дебошира решили отстранить от дальнейшего перелета в Хабаровск.



Мужчину доставили в медицинское учреждение на освидетельствование. Затем в дежурной части был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»