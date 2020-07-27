 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:15 | 28.07.2020

Фото: «Яндекс.Карты», Анна Рыбакова / E1.RU

В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке Артинская – Космонавтов

В Екатеринбурге на перекрестке Артинская – Космонавтов упростили схему проезда. Уже установлен новый знак «Направления движения по полосам».

Так, сделаны две полосы вместо одной для поворота налево тем водителям, которые едут со стороны Завокзального микрорайона. Для тех, кто поворачивает направо, в сторону ж/д вокзала, оставили одну полосу.

Изменения ввели, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка, так как ранее при повороте налево скапливалось много автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:26 | 28.07.2020
В Екатеринбурге откроется музей Бориса Ельцина

14:03 | 28.07.2020
В трех городских округах Среднего Урала введен режим ЧС из-за лесных пожаров

13:45 | 28.07.2020
Работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновят в августе

13:26 | 28.07.2020
Свердловские осужденные изготовят защитные комбинезоны и халаты

13:20 | 28.07.2020
Пермский «ЭнергосбыТ Плюс» в период пандемии списал жителям Прикамья почти 22 млн рублей пени

13:11 | 28.07.2020
Пермский край первым на Урале внедрил функцию отслеживания «черных» лесорубов

13:04 | 28.07.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Красных командиров

12:55 | 28.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 38% - жители старше 65 лет

12:48 | 28.07.2020
Весь август в Перми будет работать автокинотеатр под открытым небом

12:45 | 28.07.2020
В столице Урала коронавирусом заразились еще 180 человек

12:43 | 28.07.2020
Число выписавшихся из больниц свердловчан с COVID-19 превысило 15 тысяч

12:39 | 28.07.2020
От коронавируса на Среднем Урале скончались три человека

12:38 | 28.07.2020
В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса

12:37 | 28.07.2020
В России выявлено еще 5 395 случаев коронавируса

12:33 | 28.07.2020
Еще 209 свердловчан заразились коронавирусом

12:30 | 28.07.2020
Дмитрий Махонин: «Мы должны собрать волю в кулак и достроить зоопарк»

12:25 | 28.07.2020
Учебный год в Пермском крае планируют начать в традиционном формате

12:20 | 28.07.2020
Запах гари в Екатеринбурге будет ощущаться до конца недели

12:02 | 28.07.2020
В Каменске-Уральском пропал 38-летний мужчина

11:41 | 28.07.2020
Улицу Авангардную в Екатеринбурге перекроют на месяц

11:23 | 28.07.2020
Из Екатеринбурга в Минеральные воды авиарейсы сделают ежедневными

11:00 | 28.07.2020
В Талице ветеран боевых действий зарезал сожительницу отца

10:38 | 28.07.2020
Уралтрансмаш сделает 24 трамвая для Омска

10:15 | 28.07.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло смертельное ДТП

09:57 | 28.07.2020
В Кольцово задержали пьяного пассажира, пристававшего к людям

09:34 | 28.07.2020
На Среднем Урале остается один муниципалитет, где нет случаев COVID-19

09:15 | 28.07.2020
В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке Артинская – Космонавтов

27.07.2020

22:49 | 27.07.2020
32-летняя жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка

22:46 | 27.07.2020
В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину

22:09 | 27.07.2020
В аэропорт Кольцово поступило сообщение о минировании самолета

21:43 | 27.07.2020
В Свердловской области пропал подросток

20:52 | 27.07.2020
В Первоуральске женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей

20:44 | 27.07.2020
В Полевском телефонные шутники «заминировали» 20-ти подъездный жилой дом

20:38 | 27.07.2020
В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном обороте немаркированного алкоголя

20:02 | 27.07.2020
Спасатели завершили работы по устранению последствий потопа в Нижних Сергах

19:43 | 27.07.2020
Более 906 исследований на коронавирус проведено в Свердловской области

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 