В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке Артинская – Космонавтов

09:15 | 28.07.2020

Фото: «Яндекс.Карты», Анна Рыбакова / E1.RU

В Екатеринбурге на перекрестке Артинская – Космонавтов упростили схему проезда. Уже установлен новый знак «Направления движения по полосам».



Так, сделаны две полосы вместо одной для поворота налево тем водителям, которые едут со стороны Завокзального микрорайона. Для тех, кто поворачивает направо, в сторону ж/д вокзала, оставили одну полосу.



Изменения ввели, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка, так как ранее при повороте налево скапливалось много автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»