В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину

22:46 | 27.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В деревне Кокшарова Камышловского городского округа Свердловской области разыскивают 66-летнего Кириллова Александра Петровича. 4 июня мужчина ушел из дома и не вернулся.



Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», рост мужчины – 182 сантиметра. Он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. У Кириллова есть лысина на лобной и теменной частях головы.



Стоит отметить, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Александра Петровича, стоит сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»