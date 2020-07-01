В аэропорт Кольцово поступило сообщение о минировании самолета

22:09 | 27.07.2020

В аэропорт Кольцово Екатеринбурга поступило сообщение о минировании самолета авиакомпании S7. Силовики уже занимаются поиском взрывчатки, об этом сообщает Е1.



По предварительным данным, лайнер следовал из Новосибирска в Екатеринбург. О минировании неизвестные сообщили по электронной почте.



На данный момент расписание вылетов в аэропорту не нарушено.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»