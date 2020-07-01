В Свердловской области пропал подросток

21:43 | 27.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В СНТ Кедр города Арамиля Свердловской области ищут пропавшую 16-летнюю Федотову Манежу Мухоматовну. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз девочку видели 11 июля.



Рост Манежи 170 сантиметров. Она нормального телосложения. У подростка светло-русые волосы и серые глаза.



В последний раз Федотову видели одетой в черную длинную тунику до колен и темно-серые балетки. Отмечается, что девочка нуждается в медицинской помощи.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Манежи, следует сообщить её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»