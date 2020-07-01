В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном обороте немаркированного алкоголя

20:38 | 27.07.2020

Фото: pxhere.com

В уральской столице будут судить местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью более 1,6 млн рублей, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В период с марта по ноябрь 2019 обвиняемый незаконно приобретал, перевозил и хранил в гаражном боксе и автомобилях водку, коньяк, вино, ром и виски, подлежащие обязательной маркировке.



Материалы уголовного дела переданы в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»