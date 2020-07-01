Спасатели завершили работы по устранению последствий потопа в Нижних Сергах

20:02 | 27.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области завершили работы по ликвидации последствий потопа в Нижних Сергах.



Спасатели разбирали завалы, откачивали воду из подвалов и дворов, освобождали территорию от мусора в течение семи дней.



«Общими усилиями участников ликвидации последствий ЧС из зоны подтопления было вывезено 4 тысячи кубических метров мусора, откачены 400 тысяч куб.м.воды», - сказали в МЧС.



В Нижних Сергах работали 436 человек, 68 единиц техники. Режим ЧС будет сохраняться в городе до полного завершения всех аварийно-восстановительных работ.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»