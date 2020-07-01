Более 906 исследований на коронавирус проведено в Свердловской области

19:43 | 27.07.2020

Фото: rt.com

906896 исследований на коронавирус проведено в Свердловской области с начала эпидемии, об этом сообщает региональный оперштаб. Всего на COVID-19 обследовано 845080 человек.



За минувшие сутки врачи Среднего Урала провели 8353 исследований, обследовали 8382 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»