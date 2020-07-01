Отец Сергий призвал военных вспомнить о предавших их генералах

19:25 | 27.07.2020

Фото: скрин видео одного из выступления схиигумена Сергия

Всеволод Могучев зачитал обращение отца Сергия к военным. Ролик опубликован на канале Могучева в Ютуб.



Согласно ролику, отец Сергий призывает российских офицеров, вспомнить, сколько раз их предавали генералы. А также предлагает офицерам публично рассказать, за что и за кого они проливали свою кровь в различных войнах.



«Боевые офицеры, ветераны, воевавшие в Афганистане, Чечне, Сирии и так далее. Сколько вас предавали генералы? Если вы имеете честь и достоинство, выступите публично – почему вы проливали свою кровь и из-за кого? Кто правит Россией?



Мерзостью я назвал тех генералов и офицеров, кто предавал в боевых действиях наших солдат и офицеров! Ветераны, вспомните, кто вами командовал, и кто вас предавал! За всех боевых офицеров, имеющих честь и достоинство, молился и молится весь монастырь.



Дорогие офицеры и солдаты, здравствуйте на многая лета. В будущем над Вами будут генералы, которые свою жизнь положат за Вас. История помнит таких героев-командиров. В первых рядах гениралисимус Александр Васильевич Суворов. Мы Русские, с нами Бог!»

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