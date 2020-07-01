В Екатеринбурге юнармейцы возложили цветы к памятнику Николаю Кузнецову

19:23 | 27.07.2020

Фото: Фонд святой Екатерины

В уральской столице юнармейцы возложили цветы к памятнику легендарному разведчику времен Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову в честь дня рождения советского героя.



«Люди, пережившие войну, когда узнавали о деятельности отряда Медведева и о роли Кузнецова в нём, отказывались верить, что это реальное лицо. Я сама сперва удивлялась и только уже в старших классах поняла, что Николай Иванович – это уникальный герой, такого больше нет», – сказала во время возложения племянница Кузнецова Елена Сканыне.



После церемонии юнармейцам прочитали небольшую лекцию о жизни и подвиге великого разведчика.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»