Назначен новый тренер ФК «Урал»

18:53 | 27.07.2020

Фото: pravdaurfo.ru

В Екатеринбурге назначен новый главный тренер футбольного клуба «Урал». Им стал Юрий Матвеев из Нижнего Тагила.



С 2008 года Матвеева трижды назначали исполняющим обязанности главного тренера. После отставки Дмитрия Парфенова должность также предложили тагильчанину.



Учебу Матвеев проходил в спортивной школе «Уралец», после чего играл за команду этой школы. Далее он перешел в екатеринбургский «Уралмаш». В своей карьере Матвеев выступал в «Торпедо», «ЦСКА», а также в клубе Южной Кореи.



Напомним, Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения в матче с

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»