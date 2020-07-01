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18:53 | 27.07.2020
Фото: pravdaurfo.ru
Назначен новый тренер ФК «Урал»
С 2008 года Матвеева трижды назначали исполняющим обязанности главного тренера. После отставки Дмитрия Парфенова должность также предложили тагильчанину.
Учебу Матвеев проходил в спортивной школе «Уралец», после чего играл за команду этой школы. Далее он перешел в екатеринбургский «Уралмаш». В своей карьере Матвеев выступал в «Торпедо», «ЦСКА», а также в клубе Южной Кореи.
Напомним, Дмитрий Парфенов ушел в отставку после поражения в матче с
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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