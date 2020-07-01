За сутки в Свердловской области потушили 15 природных пожаров

18:33 | 27.07.2020

Фото: tumentoday.ru

В Свердловской области в воскресенье было ликвидировано 15 природных пожаров, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



На сегодняшний день в Свердловской области действует 42 лесных пожара, 22 из них локализованы на площади 1,1 тысяч гектаров. Борьбой с огнем занимаются 653 человека и 148 единиц техники.



Отметим, с начала года на Среднем Урале было ликвидировано 417 лесных пожаров. В настоящее время особый противопожарный режим действует в 39 муниципалитетах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»