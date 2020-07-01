Жителей Екатеринбурга попросили соблюдать масочный режим в транспорте

18:16 | 27.07.2020

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Екатеринбуржцев попросили соблюдать масочный режим в транспорте. В администрации уральской столицы рассказали, что для каждого салона подвижного состава изготовлено более полутора тысяч информационных листовок.



В ЕМУП «Гортранс» подчеркнули, что масочный режим необходимо соблюдать пассажирам, водителям и кондукторам, чтобы не заразиться коронавирусом. Также в салонах звучат аудиоролики, напоминающие о том, что в маске необходимо быть на протяжении всего маршрута.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»