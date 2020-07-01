В Свердловской области продлили «коронавирусные» ограничения

17:29 | 27.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 3 августа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Также на неделю продляются и другие ограничительные и профилактические меры, введенные ранее в связи с распространением коронавируса.



– Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки, – написал в Instagram Евгений Куйвашев.



Напомним, что сегодня стало известно еще о 252 случаях заражения коронавирусом в Свердловской области. Общее количество зараженных в регионе составляет 19725.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»