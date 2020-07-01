В Каменске-Уральском благодаря прокуратуре отремонтируют мост

17:10 | 27.07.2020

Фото: k-ur.info

В Каменске-Уральском прокуратура обязала муниципальное учреждение провести капитальный ремонт моста через реку Исеть, сообщает свердловское надзорное ведомство.



Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности. В ходе проверки было установлено, что в городе есть пешеходный мост через реку Исеть, который находится на пересечении улиц Набережная и Бугарева. Длительное время этот мост никем не обслуживался, что привело к его обветшанию и аварийному техническому состоянию. Существует реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. При этом по мосту передвигается значительное число граждан, в том числе дети.



Прокуратура направила в Красногорский райсуд иск к МКУ «Управление городским хозяйством» об обязании последнего в течении полугода произвести капитальный ремонт пешеходного мост. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»