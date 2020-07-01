Свердловская ГАИ напомнила о правилах при перевозке детей в машинах

16:52 | 27.07.2020

ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила правила безопасности при перевозке детей в автомобилях. В период отпусков и каникул увеличилось количество выездов на машине на дачу и в зоны отдыха.



С начала 2020 года инспекторы ДПС выявили в Екатеринбурге более 1370 нарушений требований к перевозке несовершеннолетних пассажиров. Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф в размере 3000 рублей.



Сотрудники ГАИ проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей:



- пассажиры в возрасте до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих их возрасту, весу и росту.

- если ребенку уже есть 7 лет, при этом его рост не ниже 150 см, а вес не менее 36 килограммов, он может ехать пристегнутым ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении.



Кроме того, инспекторы ГАИ акцентирую внимание на том, что помимо пассивных средств безопасности, водителям важно выбирать правильный скоростной режим, соответствующий реальным дорожным условиям. Также, уберечь детей от беды на дороге поможет отказ от совершения опасных маневров.



– Госавтоинспекция призывает водителей ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии, – добавили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»