Новости дня
15:23 | 27.07.2020
Фото: zen.yandex.ru
Екатеринбуржца осудили за убийство девушки в состоянии аффекта
5 ноября прошлого года в период с 21:00 до 23:00 обвиняемый встретил группу подростков, в которой находилась несовершеннолетняя потерпевшая в состоянии опьянения. В ходе ссоры с подсудимым девушка высказывала в его адрес грубую нецензурную брань и ударила его рукой по голове.
– Противоправные действия несовершеннолетней, находившейся в состоянии опьянения, в отношении подсудимого вызвали у него состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), протекавшего по типу эмоционального напряжения, оказавшей существенное влияние на его сознание и деятельность, – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Находясь в состоянии аффекта молодой человек достал из кармана куртки нож и нанес девушке удар в область жизненно важных органов. Потерпевшая скончалась на следующий день в 14:50 в больнице.
– Согласно заключению экспертизы, психологический анализ материалов уголовного дела, результатов экспериментально-психологического исследования позволяет сделать вывод, что в момент совершения правонарушения подсудимый находился в состоянии аффекта, протекавшего по типу реакции эмоционального напряжения, оказавшей существенное влияние на его сознание и деятельность, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – Особенностью данного вида аффекта является то, что он «не носит взрывного характера, а представляет собой как бы «плато» интенсивного эмоционального напряжения». Данный вывод подтверждается тем, что конфликтная ситуация была инициирована не подсудимым, а группой незнакомых ему пьяных подростков. Конфликта с потерпевшей и «ее компанией» подсудимый активно старался избежать, не реагировать на их оскорбления и угрозы, стремился побыстрее уйти. Данная компания его преследовала в течение достаточно большого промежутка времени, около 30 минут, скрыться от них у него не получилось, что вызвало у него рост эмоционального напряжения.
Подсудимый в полном объеме вину признал в совершении преступления. Сегодня, 27 июля, Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений и обязанностей, изложенных в приговоре. Приговор в законную силу не вступил.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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