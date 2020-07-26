Екатеринбуржца осудили за убийство девушки в состоянии аффекта

15:23 | 27.07.2020

Фото: zen.yandex.ru

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор екатеринбуржцу 2001 года рождения, который убил несовершеннолетнюю девушку в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



5 ноября прошлого года в период с 21:00 до 23:00 обвиняемый встретил группу подростков, в которой находилась несовершеннолетняя потерпевшая в состоянии опьянения. В ходе ссоры с подсудимым девушка высказывала в его адрес грубую нецензурную брань и ударила его рукой по голове.



– Противоправные действия несовершеннолетней, находившейся в состоянии опьянения, в отношении подсудимого вызвали у него состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), протекавшего по типу эмоционального напряжения, оказавшей существенное влияние на его сознание и деятельность, – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Находясь в состоянии аффекта молодой человек достал из кармана куртки нож и нанес девушке удар в область жизненно важных органов. Потерпевшая скончалась на следующий день в 14:50 в больнице.



– Согласно заключению экспертизы, психологический анализ материалов уголовного дела, результатов экспериментально-психологического исследования позволяет сделать вывод, что в момент совершения правонарушения подсудимый находился в состоянии аффекта, протекавшего по типу реакции эмоционального напряжения, оказавшей существенное влияние на его сознание и деятельность, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – Особенностью данного вида аффекта является то, что он «не носит взрывного характера, а представляет собой как бы «плато» интенсивного эмоционального напряжения». Данный вывод подтверждается тем, что конфликтная ситуация была инициирована не подсудимым, а группой незнакомых ему пьяных подростков. Конфликта с потерпевшей и «ее компанией» подсудимый активно старался избежать, не реагировать на их оскорбления и угрозы, стремился побыстрее уйти. Данная компания его преследовала в течение достаточно большого промежутка времени, около 30 минут, скрыться от них у него не получилось, что вызвало у него рост эмоционального напряжения.



Подсудимый в полном объеме вину признал в совершении преступления. Сегодня, 27 июля, Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений и обязанностей, изложенных в приговоре. Приговор в законную силу не вступил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»