На Среднем Урале отказались от молитв на Курбан-байрам

15:00 | 27.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Духовное управление мусульман Свердловской области отказалось от массовых праздничных молитв на Курбан-байрам в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Напомним, что Курбан-байрам состоится 31 июля.



«Во все дни своей жизни мы, независимо от конфессиональной или этнической принадлежности, должны помнить об особом даре Всевышнего каждому из нас – нашей земной жизни и быть бесконечно благодарны за это. Также мы всегда должны заботиться не только о своих родных и близких, пожилых людях, но и проявлять внимание и заботу к каждому человеку», - обращается к верующим ДУМ СО. В Духовное управлении также заявили, что общая праздничная молитва не состоится из-за опасности Covid-19.



Напомним, что еще в марте ДУМ СО заявило об отмене массовых пятничных молитв и призвало верующих не контактировать с имамами во избежание риска заболеть коронавирусом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»