Свердловский краеведческий музей откроется 29 июля

14:03 | 27.07.2020

Фото: Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера откроет свои двери для посетителей уже 29 июля. Первой выставкой станет проект «Плакат победы… Долгое эхо войны» в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».



Для индивидуальных посещений откроются все филиалы Свердловского областного краеведческого музея. Всего музейный комплекс включает в себя 18 учреждений: восемь филиалов в столице Урала и десять в других городах.



На улице Малышева, 46, в главном здании краеведческого музея, будет представлена композиция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На выставке можно будет увидеть 252 плаката военного времени, вещи партизан и предметы, которые нашли на местах сражений.



Добавим, что ранее этот проект уже был открыт в онлайн-формате.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»