В Нижнем Тагиле разыскивают парней, которые вынесли из магазина алкоголь

13:45 | 27.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 18 устанавливают личности двух молодых людей, похитивших спиртное в магазине на улице Победы.



На записи с камер видно, как молодые люди проходят в торговый зал, где быстро берут по бутылке алкоголя и бегут на выход мимо касс.



Один из парней был одет в серую футболку, тёмные спортивные штаны и красные кроссовки, а второй – в чёрной футболке, красных спортивных шортах и тёмных кроссовках.



«Просьба ко всем, кому знакомы подозреваемые молодые люди, позвонить в дежурную часть отдела полиции №18 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону (3435) 47-71-02»,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»