На Среднем Урале запустили проект по продвижению внутреннего туризма в регионе

13:27 | 27.07.2020

Фото: ЕТВ

В Свердловской области запустили акцию «3!4!5!», предназначенную для семейных туристов. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Акция поможет снять номер в гостинице в Екатеринбурге по доступным ценам. Средняя стоимость отдыха в Свердловской области на одного человека в сутки составляет 5-9 тысяч рублей (с учётом проживания, питания и экскурсий).



По условиям акции, размещение в трёхзвездочном отеле двух взрослых с ребёнком до 12 лет с пятницы по воскресенье с завтраком, обойдётся в три тысячи рублей за ночь. В четырёхзвездочном отеле стоимость составит четыре тысячи рублей в сутки, а в 5* – пять тысяч рублей.



Сейчас к акции присоединились два отеля категории 5*, семь – 4* и девять – 3*.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»