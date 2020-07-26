В РФ коронавирус обнаружили ещё у 5635 человек

12:58 | 27.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

По данным на утро 27 июля, в России зарегистрированы 5635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 818 120 человек.



Больше всего заболевших в Москве (+694 человека за сутки), Свердловской (+252) и Нижегородской (+188) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (+188) и Санкт-Петербурге (+172).



За минувшие сутки умерли еще 85 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России от болезни скончались 13 354 человека.



Выздоровели 603 329 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписали 3079 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»