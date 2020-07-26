Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу судится с полицейским главком

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12:54 | 27.07.2020
Фото: пресс-служба гордумы Екатеринбурга
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Предупреждение о неполном служебном соответствии было наложено на Сергея Кулагина 8 октября. Причиной дисциплинарного взыскания послужила громкая история, когда трое сотрудников ППСП надругались над уроженкой Казахстана в служебном автомобиле. Приговор им вынесли пару недель назад.
Служебная проверка установила, что Сергей Кулагин якобы не обеспечил профилактическую и воспитательную работу среди личного состава ППСП. По мнению Сергея Кулагина, проверка проведена необъективно, деятельность УМВД была организована надлежащим образом, контроль и непосредственное руководство за подразделениями УМВД осуществлялся в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями. Представленными рапортами, протоколами оперативных совещаний подтверждается, что работа была обеспечена, проводился ежесуточный контроль ответственных, еженедельные совещания, каждое утро проводился инструктаж, ежемесячно составлялся график проверки отделов. В случае нарушений проводилась проверка, отделы ставились на особый контроль. Более того, в период совершения сотрудниками ППСП преступления он находился в отпуске.
Кроме Сергея Кулагина дисциплинарные взыскания были наложены еще на несколько сотрудников, в том числе и в виде увольнения. Так, был уволен из органов внутренних дел командир полка ППС Сергей Васильев, который смог восстановиться через суд.
Другое дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора было наложено на Сергея Кулагина 9 декабря. Было установлено, что ряд земельных участков, которые использовались УМВД на праве постоянного (бессрочного) пользования, были заняты гаражами и парковками, принадлежащими третьим лицам. В вину Сергею Кулагину поставили тот факт, что работа по освобождению данных участков не велась, хотя указание со стороны руководства ГУ МВД было дано еще в августе 2019 года. По его мнению, работа была организована надлежащим образом, с учетом имеющейся объективной возможности по установлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность, данным вопросом занималось тыловое подразделение и правовой отдел, который подготовил иск в суд к собственникам гаражей. С иском в Арбитражный суд обратились в декабре 2019 года.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказал Сергею Кулагину в удовлетворении требований, поданную им апелляционную жалобу рассмотрит Свердловский областной суд. Заседание назначено на 18 августа.
© «Вечерние ведомости»
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