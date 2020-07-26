В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 198 человек

12:48 | 27.07.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 27 июля, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 198 случаев новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 252 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 19725 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 240. Выписан 144 человек. За всё время – 14502.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»