Свыше 14,5 тысяч свердловчан спаслись от коронавируса

12:43 | 27.07.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 144 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 14502 пациентов.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 252 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 19725 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 240.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»