На Среднем Урале умерли 240 человек с COVID-19

12:39 | 27.07.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 240.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 252 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 19725 человек. Выписан 144 человек. За всё время – 14502.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»