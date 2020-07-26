На Уралмаше в Екатеринбурге трамвай попал в ДТП

12:29 | 27.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше произошла авария с участием общественного транспорта. Трамвай попал в ДТП на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов.



Как сообщил подписчик в группе «Инцидент Екатеринбург», в результате аварии движение трамваев в сторону центра приостановлено.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»