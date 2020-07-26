В пострадавших от паводка Нижних Сергах организовали подвоз питьевой воды к жилым домам

12:02 | 27.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Уже неделю после дождевого паводка в Нижних Сергах продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организованы пункты выдачи бутилированной воды для жителей и подвоз питьевой воды к жилым домам.



С улиц и придомовых территорий уже вывезено 3915 кубометров мусора, с подтопленных территорий откачено 437 тысяч кубометров воды. Также, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, уже завершены работы по просушке подвальных помещений жилых домов. Было проведено обследование трёх автомобильных мостов.



С помощью тяжёлой техники проводится расчистка и углубление русел рек, грейдирование и отсыпка грунтом улиц, валка и распиловка деревьев вдоль русел рек. Специалистами газовой службы осуществляется восстановление размытого участка газопровода высокого давления.



Спасателями Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведена дезинфекция двух школ и местной администрации.



Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 286 человек, 73 единицы техники, в том числе от МЧС России 122 человека, 18 единиц техники.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»