Уралец осуждён за убийство мужчины на парковке в центре Асбеста

11:42 | 27.07.2020

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

В Асбесте ранее судимый 22-летний местный житель осужден за убийство, совершённое на парковке в центре города.



Установлено, что 11 мая у ТЦ «Небо» со стороны парковки магазина «Белояр» между обвиняемым и потерпевшим мужчиной произошёл конфликт. Позже подсудимый ушёл, вооружился обрезом охотничьего ружья и вернулся к обидчику, а затем произвёл не менее двух выстрелов в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей.



От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Подсудимый вину по предъявленному ему обвинению не признал. Полагал, что потерпевший сам спровоцировал его на конфликт своим поведением и оскорблениями. Со слов злоумышленника, ружье он взял исключительно для самообороны, полагая, что потерпевший также будет иметь при себе какое-либо оружие.



Асбестовский городской суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск родственника потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере двух млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»