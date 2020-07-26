В Екатеринбурге перекроют улицу Клары Цеткин

11:21 | 27.07.2020

В Екатеринбурге из-за ремонта магистральных тепловых сетей ООО «ЖБИ 2020» перекроет для движения транспорта участок в районе дома № 30 на улице Клары Цеткин до улицы Карла Либкнехта.



Согласно плану, закроют улицу 4 августа, а все работы должны быть завершены к 17 сентября, после чего движение транспорта вновь будет открыто.



Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»