Житель Верхотурья обвинён в убийстве знакомого

10:59 | 27.07.2020

Фото: Maxim. Nikitka-Mirovich

В Верхотурье к 11 годам лишения свободы приговорён местный житель за убийство своего знакомого, которого он сбросил с балкона третьего этажа.



В апреле 2018 года между подсудимым и его знакомым после совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу несколько ударов. После ссоры обвиняемый продолжил наносить множественные удары руками и ногами по лежащему на полу потерпевшему, после чего вытащил мужчину на балкон, перевалил его через подоконник и выбросил головой вниз.



В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении местной больницы.



Верхотурский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»