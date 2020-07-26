В Екатеринбурге пройдёт Венский фестиваль

10:40 | 27.07.2020

Фото: itsmycity.ru

В Екатеринбурге на площади перед главным корпусом УрФУ пройдёт XI Венский фестиваль музыкальных фильмов. Соответствующее постановление подписан глава города Александр Высокинский.



Состоится мероприятие с 29 июля по 12 августа 2020 года. В день открытия, 29 июля, организаторы покажут запись оперы «Риголетто» с фестиваля в австрийском городе Брегенце в 2019 году. Традиционный живой концерт перенесён на день закрытия – 12 августа.



Фестиваль пройдёт с соблюдением повышенных мер предосторожностей. Посетителям необходимо присутствовать в масках. Количество зрителей будет сокращено с 1500 до 750, а для посещения площадки необходимо заранее зарегистрироваться (на сайте, по телефону +7-950-563-50-38). Также возможно предварительное бронирование мест в зоне ресторанов.



В этом году не будут работать пункт проката пледов и детская площадка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»