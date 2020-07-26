В Екатеринбурге после карантина откроется музей ИЗО

09:59 | 27.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

30 июля в Екатеринбурге возобновит работу Музей изобразительных искусств. Несколько месяцев заведение было закрыто на карантин.



Как сообщает пресс-служба музея, за это время кардинально обновилась главная постоянная экспозиция «Уральского художественного литья из чугуна XIX - XX веков», которая не менялась с 1986 года. Новая экспозиция представит более 260 произведений и расскажет о появлении и развитии художественного литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков.



Кроме того, посетители смогут увидеть выставку «Репин. Наследие. Ученики». В неё вошло более ста произведений живописи и графики Ильи Ефимовича Репина и его знаменитых учеников из девяти российских музеев и частного собрания. Работать выставка будет до 23 августа.



Вход в музей возможен только в медицинских/гигиенических масках. При необходимости можно будет приобрести средства индивидуальной защиты и воспользоваться антисептиками во входной зоне музея. На входе будет проводиться измерение температуры.



Для комфорта и безопасности посетителей нужно будет соблюдать санитарную дистанцию в 1,5-2 метра (за исключением пар и семейных посетителей с детьми), обращать внимание на разметку и навигацию. Также количество посетителей в залах будет ограничено.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»