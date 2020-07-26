Екатеринбург и Тюмень вновь начнёт связывать «Ласточка»

09:43 | 27.07.2020

Фото: megapolisonline.ru

Скоростные пассажирские поезда «Ласточка» возобновят курсирование между Екатеринбургом и Тюменью. Произойдёт это уже в предстоящую субботу, 1 августа, сообщается на официальном сайте Верх-Исетского района.



Из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться ежедневно в 17:48, прибытие в Тюмень – в 22:18.



Из Тюмени поезда будут отправляться в 06:49 (прибытие в Екатеринбург в 11:59).



Остановки будут осуществляться на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский и Богданович.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»