Три ребёнка пострадали в столкновении паровозика и мопеда в Екатеринбурге

09:29 | 27.07.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Накануне вечером в Екатеринбурге на аллее возле «Дирижабля» произошло столкновение мопеда и детского паровозика. Есть пострадавшие.



Пятнадцатилетний водитель мопеда двигался по аллее со стороны «Ботаника Молла» в сторону «Дирижабля» и допустил наезд на ребёнка 2010 года рождения, который ехал на самокате. Затем водитель мопеда наехал на детский паровоз, где находились папа с двухлетним ребенком. В ГИБДД сообщили, что подросток управлял транспортным средством без шлема, без документов. Без права управления транспортным средством.



В результате инцидента двухлетний ребёнок получил ушибы мягких тканей головы. Водитель мопеда сломал палец на левой ноге.



Информацию об аварии направили в ОПДН отдела полиции № 12, затем она отправится в комиссию по делам несовершеннолетних.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»