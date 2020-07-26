Новости дня
09:29 | 27.07.2020
Фото: ИА «Ночные новости»
Три ребёнка пострадали в столкновении паровозика и мопеда в Екатеринбурге
Пятнадцатилетний водитель мопеда двигался по аллее со стороны «Ботаника Молла» в сторону «Дирижабля» и допустил наезд на ребёнка 2010 года рождения, который ехал на самокате. Затем водитель мопеда наехал на детский паровоз, где находились папа с двухлетним ребенком. В ГИБДД сообщили, что подросток управлял транспортным средством без шлема, без документов. Без права управления транспортным средством.
В результате инцидента двухлетний ребёнок получил ушибы мягких тканей головы. Водитель мопеда сломал палец на левой ноге.
Информацию об аварии направили в ОПДН отдела полиции № 12, затем она отправится в комиссию по делам несовершеннолетних.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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