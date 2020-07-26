Несколько участков дорог в Екатеринбурге закроют для движения

09:13 | 27.07.2020

На этой неделе в Екатеринбурге закроют переулок Дизельный, улицу Дальневосточную, перекрёсток улиц Техничекая и Сортировочная и мост на Реактивной.



Первое закрытие состоится сегодня, 27 июля. Из-за строительства канализации движение перекроют возле дома № 52 на переулке Дизельном. Работы там завершатся 20 августа.



До 16 сентября закроют движение транспорта на Дальневосточной. Там будут размещать элементы благоустройства.



Перекрёсток Техническая - Сортировочная закроют из-за ремонта трамвайных путей.



С 1 августа до 30 октября на реконструкцию закроют мост на Реактивной в районе посёлка Кольцово.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»