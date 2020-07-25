В ДТП в Невьянске погиб несовершеннолетний пешеход

20:00 | 26.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 26 июля, на 18 км автодороги Невьянск – Сербишино произошла авария, в результате которого погиб пешеход.



Предварительно сотрудники полиции установили, что водитель LADA (стаж 8 лет) при движении в сторону деревни Сербишино допустил наезд на пешехода. 17-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.



Установлено, что пешеход ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части. Водитель LADA пояснил автоинспекторам, что юноша стоял на проезжей части и разговаривал с водителем другого транспортного средства, а потом неожиданно начал переходить проезжую часть.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»