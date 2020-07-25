На Среднем Урале за сутки провели свыше 10 тысяч тестов на COVID-19

19:22 | 26.07.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 26 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10454 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9807 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 898543. Обследовано всего 836748 человек.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 241 случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 19473 человек. Зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 236. Выписаны 126 человек. Всего вылечились 14358 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»