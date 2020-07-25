Лом прилетел в лобовое стекло иномарки на трассе Екатеринбург-Челябинск

18:46 | 26.07.2020

Фото: телеграмм-канал «ЯсУрала»

На трассе Екатеринбург-Челябинск в лобовое стекло автомобиля Subaru Impreza прилетел лом. В результате инцидента никто не пострадал.



Инструмент задел фару, ударился о капот, пронзил лобовое стекло и пробил приборную панель со стороны пассажирского сидения, на котором в момент инцидента никто не находился.



Водитель автомобиля ищет записи с регистраторов и виновника происшествия. Причинённый ущерб он оценил в 30 000 рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»