На водоёмах Свердловской области выявили более 150 нарушений

18:18 | 26.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области с начала навигационного периода сотрудники ГИМС составили 156 протоколов об административной ответственности на судовладельцев, нарушивших правила эксплуатации маломерных судов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, общая сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей.



Чаще всего нарушения связаны м отсутствием спасательных жилетов на пассажирах судов, за что штраф составляет от 300 до 500 рублей. Штраф 10 тысяч рублей грозит тем, кто эксплуатировал судно, не прошедшее техническое освидетельствование. За управление незарегистрированным судном нарушители получили штраф от 15 до 20 тысяч рублей.



Специалисты ГИМС уделяют особое внимание городскому пруду в центре Екатеринбурга. Там судовладельцы представили все необходимые документы, на борту плавсредств было всё необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»