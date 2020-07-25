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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
На водоёмах Свердловской области выявили более 150 нарушений
Чаще всего нарушения связаны м отсутствием спасательных жилетов на пассажирах судов, за что штраф составляет от 300 до 500 рублей. Штраф 10 тысяч рублей грозит тем, кто эксплуатировал судно, не прошедшее техническое освидетельствование. За управление незарегистрированным судном нарушители получили штраф от 15 до 20 тысяч рублей.
Специалисты ГИМС уделяют особое внимание городскому пруду в центре Екатеринбурга. Там судовладельцы представили все необходимые документы, на борту плавсредств было всё необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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