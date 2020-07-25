На озере на Среднем Урале избили семью

16:45 | 26.07.2020

Фото: ludirosta.ru

В Свердловской области на озере Таватуй избили семью, которая приехала отдыхать и отказалась платить деньги за проход к водоему по территории кемпинга «Зеленый мыс».



Дочь потерпевших рассказала, что семья отказалась платить, ссылаясь на правила, согласно которым приехавшие просто искупаться ничего платить не должны. Требовавшие деньги сотрудники не захотели принимать отказ, в результате чего начали угрожать, а затем и избивать семью.



По словам девушки, сотрудник на автомобиле сбил её отца, а затем пинал его, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы начать снимать происходящее на камеру, однако нападавший мужчина увидел это и с разбега ударил женщину в лицо.



У мамы девушки диагностировали перелом носа. После обращения пострадавших в полицию была начата проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»