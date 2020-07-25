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15:57 | 26.07.2020
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Участники шумной вечеринки в Екатеринбурге привлечены к ответственности
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, молодой человек (2000 г.р.) и три девушки (1997,1999 г.р) привлечены к административной ответственности по ч1 статьи 12.23 КОАП РФ (нарушение правил перевозки людей), статье 12.6 КОАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ч.1 ст. 12.29 КОАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения РФ).
Напомним, машины с людьми в новогодних костюмах проехали по улице 8 марта, а также перекрыли проспект Ленина в районе Плотинки, устроив танцы. Завершился заезд у ТЦ «Фан-Фан».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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