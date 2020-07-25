Уральский «Авто» отправился на первый предсезонный турнир

14:25 | 26.07.2020

Фото: МХК «Авто»

Свердловская молодежная хоккейная команда «Авто» отправилась на первый предсезонный турнир «Кубок ХК "Салават Юлаев"». Кроме уральцев, в нём примут участие «Толпар», «Мамонты Югры», «Омские Ястребы» и «Реактор».



Первую игру «Авто» проведут уже в понедельник, 27 июля, против «Реактора». 28 июля уральцы встретятся с «Омскими Ястребами», 29 – с командой «Толпар» и 31 – с «Мамонтами Югры».



Игры турнира пройдут без зрителей. Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на официальном YouTube канале ХК «Салават Юлаев».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»