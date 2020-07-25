Жители центральных улиц Екатеринбурга не могли спать из-за шумной вечеринки блогеров

13:18 | 26.07.2020

Фото: скрин видео в социальных сетях

Накануне вечером по центральным улицам Екатеринбурга около двух десятков машин прокатились с громкой музыкой. Блогеры решили устроить шумную новогоднюю вечеринку.



По словам местных жителей из-за шума невозможно было спать. Машины с людьми в новогодних костюмах проехали по улице 8 марта, а также перекрыли проспект Ленина в районе Плотинки, устроив танцы. Завершился заезд у ТЦ «Фан-Фан».



В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что на место выезжал наряд полиции.





Видео: ИА Уральский меридиан





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»