В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 107 человек

12:49 | 26.07.2020

Фото: primorsky.ru

По данным на 26 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 241 случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 19473 человек. Зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 236. Выписаны 126 человек. Всего вылечились 14358 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»