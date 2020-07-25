На Среднем Урале от коронавируса спаслись 14 358 человек

12:45 | 26.07.2020

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 126 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 14358 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 241 случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 19473 человек. Зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 236.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»