Умерли ещё пять свердловчан с COVID-19

12:40 | 26.07.2020

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Свердловской области за последние сутки зафиксировали пять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 236.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 241 случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 19473 человек. Выписан 126 человек. Всего вылечились 14358 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»