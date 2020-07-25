Почти неделю в Нижних Сергах устраняют последствия паводка

11:59 | 26.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах уже шестой день устраняют последствия дождевого паводка. В аварийно-восстановительных работах на месте ЧС задействованы 286 человек и 76 единиц различной спецтехники.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, энергетики протянули новую линию ЛЭП по ул.Жукова, которая больше всех пострадала в результате паводка. Полностью завершена откачка воды из подвальных помещений жилых домов. Всего с начала работ откачено 342300 кубических метров воды. Кроме того, проводятся работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга.



Продолжаются работы по грейдированию и отсыпке грунтом улиц, ведётся восстановление дорожного полотна. Ведутся работы по восстановлению городских котельных. Спасатели и добровольцы помогают местным жителям, ведут расчистку придомовых территорий от крупногабаритного мусора, разбор разрушенных конструкций жилых домов и мостов. Всего из зоны паводка вывезено 3375 кубических метров мусора.



Жителям Нижних Серёг, пострадавшим от паводка, начали перечислять выплаты – по пять тысяч рублей из местного бюджета и по 10 тысяч рублей – из областного. Когда завершится оценка ущерба, выплатят компенсации по потере или порче имущества.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»