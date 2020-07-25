На Урале мужчина выстрелил в собаку

11:23 | 26.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В свердловском селе Щелкун местный житель попытался застрелить собаку на глазах у соседей. Инцидент произошёл 23 июля, сообщает подписчица в сообществе «Инцидент Екатеринбург».



«Застав в огороде с картошкой пришлую собаку, решил истребить животное, которое, по его мнению, вредило его картошке. Недолго думая, сбегав за охотничьим ружьем, принялся расстреливать пса на глазах у всех соседей и детей. Женщинам удалось его остановить, не дав завершить его замысел до конца»,- рассказывает подписчица.



Раненого в голову пса экстренно доставили в клинику Екатеринбурга. По словам женщины, собака находится в тяжёлом состоянии в клинике «Зоодоктор». Также подписчица отметилась, что заявление в полицию уже написано.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»