Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 30 человек

10:51 | 26.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме на улице Вильгельма де Геннина. Из подъезда эвакуировали 30 человек, среди которых оказалось пять детей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 20:44. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава.



Установлено, что на площади 20 кв.м повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Пострадавших нет.



«В 20:54 огонь локализован, в 20:57 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:42»,- уточнили в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»