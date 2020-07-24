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10:51 | 26.07.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 30 человек
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 20:44. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава.
Установлено, что на площади 20 кв.м повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Пострадавших нет.
«В 20:54 огонь локализован, в 20:57 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:42»,- уточнили в пресс-службе.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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